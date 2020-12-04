"الركوع أمام بوتين"... الرئيس الأوكراني السابق يقترح طريقة لإنهاء حرب دونباس

ورأى الرئيس السابق هذه المرة أن الرئيس الحالي دمر قدرة بلاده على الدفاع عن النفس وأنهى وجود جيشها القادر على القتال ولذا فإن نظام الحكم في أوكرانيا لم يعد قادرا على استعادة السيطرة على منطقة دونباس، وهي منطقة خرجت من نطاق سيطرة نظام الحكم في أوكرانيا بعدما شهدت العاصمة كييف انقلابا في عام 2014.

ولأن رئيس الجمهورية لم يعد قادرا على استعادة السيطرة على المنطقة المتمردة بعد "تخريب القوات المسلحة الأوكرانية" فإن الرئيس الأسبق اقترح على الرئيس الحالي طريقة لتنفيذ وعده بإنهاء حرب دونباس هي "الركوع أمام بوتين" وفقا لما قاله بوروشينكو على شبكة تلفزيون "أسبريسو".

وما فتئ أركان السلطة الأوكرانية الحالية يتهمون روسيا بالوقوف وراء انتفاضة دونباس ودعم "الانفصاليين" في هذه المنطقة.

وفي نفس الوقت أعلن بوروشينكو عن وجود طريقة أخرى "غير مشينة" لتنفيذ وعد زيلينسكي، مشيرا إلى أن المطلوب من زيلينسكي، حتى يتحقق ذلك، أن يكف عن "مكافحة بوروشينكو ويبدأ يكافح بوتين".

وكشف بوروشينكو بذلك أن نظام الحكم في أوكرانيا لا يزال يطمح لاستعادة السيطرة على دونباس بالقوة.