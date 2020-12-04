ناميبيا تدعو إلى بيع 170 فيلا بسبب الجفاف

توجهت وزارة السياحة والبيئة الناميبية، يوم الأربعاء، بدعوة لبيع ما لا يقل عن 170 فيلا، بسبب الجفاف وندرة الغذاء التي تعانيهما المنطقة.

وصرحت الوزارة في الإعلان الذي أصدرته، بأنه سيتم بيع الأفيال في مجموعات، فالجفاف وندرة الغذاء هما سببان رئيسان في الزيادة من مخاطر الاشتباكات الواقعة بين المزارعين والأفيال التي تأكل محاصيلهم في كثير من الأحيان، وفقا لصحيفة "بلومبيرغ غرين".

وقالت الوزارة إنه: "نظرا للجفاف وزيادة أعداد الأفيال، إلى جانب الحوادث الواقعة بين الناس والفيلة، فقد تم تحديد الحاجة لتقليل عددها".

كما أوضحت أنه تبعا للقوانين الدولية، فإنه بالإمكان تصدير هذه الحيوانات وفقا لشروط بيع قامت بتحديدها.

يذكر أنه في العقود الأخيرة، تضاءل عدد الأفيال الأفريقية، بسبب الصيد الجائر في شرق ووسط أفريقيا، بينما تزايد عددها في الجنوب ما أدى إلى مزاحمة حيوانات أخرى وجعلها تبتعد عن الأراضي الزراعية.