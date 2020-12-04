رئيس الوزراء الياباني: طوكيو ستقوي علاقاتها مع واشنطن في عهد بايدن

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، اليوم الجمعة، أن اليابان والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على تفاصيل زيارة رئيس الوزراء الياباني لواشنطن في المستقبل، لكن طوكيو ترغب في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر في ظل حكومة جو بايدن.

طوكيو - سبوتنيك. وقال سوغا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة بثته قناة "إن إتش كي"": نود تعزيز العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة والعمل بشكل وثيق مع (جو) بايدن لإنشاء "منطقة المحيطين الهندي- الهادي الحرة والمفتوحة".

وأكد سوغا أيضا، على أنه اتفق مع بايدن على "عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، نظرا للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد".

وأضاف سوغا "لم يتم تحديد تفاصيل محددة بعد، لكننا نرغب في اتخاذ الاستعدادات في وقت مناسب في المستقبل " .

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأميركية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. هذا وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض تشاور المسؤولين الفيدراليين الحاليين مع فريق بايدن. في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المنتخب في 20 كانون الثاني/ يناير عام 2021.