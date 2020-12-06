الرئيس الإيراني: حلم ترامب بخفض صادراتنا من النفط للصفر لم يتحقق

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن حلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر لم يتحقق، معربا عن استعداد طهران لرفع حجم إنتاج النفط بكامل طاقته للتصدير.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية تصريحات روحاني خلال اجتماع مقر التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الأحد، "خلقت الحرب الاقتصادية الأمريكية عدة عقبات أمام صادرات البلاد من النفط والبتروكيماويات، لكن حلم ترامب بخفض صادرات إيران إلى الصفر لم يتحقق أبدًا".

وأضاف روحاني قائلا "نحن على استعداد لرفع إنتاج النفط بكامل طاقته للتصدير".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 بين إيران من جهة والقوى الست الكبرى (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا)، وفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع جميع أقسام النفط والغاز والبتروكيماويات والأدوية والمواد الغذائية والطيران والتجارة مع الدول الأخرى.