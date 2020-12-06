إصابة 70 شرطيا في احتجاجات عنيفة في باريس ضد قانون "الأمن الشامل"... فيديو

اشتبك عشرات المتظاهرين مع الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس في مظاهرات جديدة ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.

و أعلن ذلك وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين، اليوم الاحد، قائلا:" أصيب ما يقرب من 70 من ضباط الشرطة في اشتباكات مع المشاركين في مظاهرات يوم السبت ضد مشروع قانون الأمن العالمي للحكومة".

وكتب على تويتر "النتائج النهائية للاشتباكات أمس: 95 معتقلا، وأما الجرحى 67 من ضباط الشرطة، و48 منهم من باريس. وأعبر عن دعمي لهم" .

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعدما حطم متظاهرون مقنعون نوافذ متاجر وأضرموا النار في سيارات عدة، وفقا لموقع "actu.fr".

[#Vidéos] De très violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre & #blackbloc. https://t.co/J6omII3AiV — Hadrien Demeure (@HadrienDemeure) December 6, 2020

وخطط لما يقرب من 100 تجمع في جميع أنحاء البلاد يوم السبت بسبب القانون الذي يضع قيودا على نشر صور تظهر فيها وجوه رجال الشرطة.

وشهدت فرنسا احتجاجات أسبوعية في جميع أنحاء البلاد على مشروع القانون. واشتدت هذه الاحتجاجات بعد ظهور لقطات فيديو لثلاثة من رجال الشرطة البيض يعاملون منتجا موسيقيا أسود بشكل عنصري ويضربونه.