وفاة أول طيار يخترق حاجز الصوت عن عمر يناهز 97 عاما

توفي أمس الاثنين، الأمريكي تشاك ييغر، أول طيار يخترق حاجز الصوت، عن عمر يناهز 97 عاما.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، اشتهر ييغر برباطة جأشه ونقل عالم الطيران إلى حافة الفضاء الخارجي، عندما أصبح أول إنسان يخترق حاجز الصوت قبل أكثر من 70 عاماً.

ونشرت زوجته فيكتوريا تغريدة على حسابه في تويتر جاء فيها: "أقول بحزن عميق أن حب حياتي الجنرال تشاك ييغر توفي قبيل الساعة 21.00. لقد عاش حياة طيبة بشكل لا يصدق، وكان أعظم طيار في أمريكا، وسيظل إرثه القوة والعطش للمغامرة والوطنية في الذاكرة إلى الأبد".

— Chuck Yeager (@GenChuckYeager) December 8, 2020

ولد تشاك ييغر في ولاية ويست فيرجينيا الأمريكية عام 1923، وأصبح ميكانيكي في سن مبكرة وانضم إلى القوات الجوية الأمريكية عام 1941. شارك في الحرب العالمية الثانية، وأسقط أكثر من اثنتي عشرة طائرة معادية.

وكان عمره 24 عاماً عندما اخترق سرعة الصوت للمرة الأولى في 14 أكتوبر /تشرين الأول 1947 بطائرة بيل إكس-1 ذات لون برتقالي.

وحقق ذلك الإنجاز بعد يومين من كسر ضلعين له أثناء حادث وقع خلال ركوب الخيل لكنه لم يخبر رؤساءه بذلك.