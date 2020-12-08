اليونان تتحدث عن "ثغرة" في تركيا يستغلها المهاجرون

حثت اليونان تركيا على بذل المزيد من الجهد لوقف دخول المهاجرين إلى أراضيها بصورة غير قانونية.

وأشارت اليونان، اليوم الثلاثاء، إلى أن وصول المهاجرين في الفترة الأخيرة، خاصة من الصومال، "يبدو منسقا".

وقال نوتيس ميتاراتشي وزير الهجرة اليوناني إن "أكثر من نصف الوافدين إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، جاءوا من الصومال وعبروا الحدود من تركيا"، بحسب "رويترز".

وأضاف الوزير: "في الوقت الراهن هناك ما بين ألفين وثلاثة آلاف مهاجر على الساحل الغربي لتركيا".

وتابع: "214 مهاجرا في الإجمالي وصلوا إلى ليسبوس منهم 142 من الصومال".

وأكد الوزير أن "الصوماليين يحصلون على تأشيرات طلبة أو تأشيرات للرعاية الصحية لدخول تركيا ومن هناك، وبمساعدة عصابات إجرامية، يحاولون عبور الحدود إلى اليونان".

ولفت الوزير إلى أن "هؤلاء يدخلون تركيا بشكل قانوني بالأساس بغرض تهريبهم بشكل غير قانوني إلى أوروبا".

وأشارت الوكالة إلى تدفق مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين الذين فروا من الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط، من تركيا إلى اليونان ومنها إلى داخل أوروبا في عامي 2015 و2016، حتى أدى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التركية لتقييد تدفقهم.