إيران: تعرفنا على المخططين لاغتيال فخري زاده وإسرائيل وأمريكا متورطتان

جدد المسؤولون الإيرانيون، اليوم الثلاثاء، توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل في اغتيال العالم النووي بوزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة، ملمحين لحصولها على مساعدة جهات أجنبية.

طهران- سبوتنيك. وقال حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس البرلمان الإيراني، في مقابلة مع قناة "العالم" الإيرانية: "ما يمكنني قوله الآن هو أنه تم تحديد من أمروا بتنفيذ هذه الجريمة، ولا شك بأنهم سيتلقون ردا حازما".

وتابع أن "هناك شواهد وأدلة كثيرة تؤكد ضلوع الكيان الصهيوني في عملية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده"، متسائلا "هل كان بمقدور الصهاينة لوحدهم ومن دون الاستعانة بالأجهزة الأمريكية أو سائر الأجهزة تنفيذ هذه العملية أم لا".

وأضاف: "من المؤكد أنهم لم يستطيعوا، وتفاصيل ذلك قد اتضحت للأجهزة الأمنية الإيرانية، لكن حتى انتهاء التحقيق من المرجح ألا نفصح عن التفاصيل، وننتظر أن تفضي المتابعات الأمنية إلى نتائجها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، في كلمته خلال مراسم تأبين للعالم النووي محسن فخري زاده، إنه "على الأعداء أن يترقبوا ردود الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسب الكيفية والوضعية التي نحددها نحن".

وشيعت إيران، الأسبوع الماضي، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة قبل الماضية، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

يتبع...