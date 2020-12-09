الرئاسة التركية: توقيع مذكرة تفاهم لتشكيل منصة إعلامية مشتركة مع أذربيجان

أعلنت الرئاسة التركية، أن أنقرة بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل منصة إعلامية مشتركة مع أذربيجان، غدًا، خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى باكو، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.

أنطاكيا - سبوتنيك. قالت الرئاسة التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم "التوقيع على مذكرة تفاهم لتشكيل منصة إعلامية مشتركة لتطوير العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتعزيز التعاون في مجال الإعلام".

وأضافت أنه "سيتم في إطار المنصة الإعلامية المشتركة بين البلدين بناء شبكة علاقات إعلامية سليمة، تتقاسم التجارب والمصادر"، لافتة إلى التخطيط "لإجراء أنشطة إعلامية مشتركة بين تركيا وأذربيجان".

ويزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أذربيجان، اليوم الأربعاء، للقاء الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وعلييف سيشاركان في استعراض تنظمه باكو للاحتفال بـ"النصر في إقليم قره باغ" على أرمينيا، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.