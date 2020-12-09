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    مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 30 نوفمبر 2020

    إيران... مسؤول عسكري كبير يتحدث عن "ثأر قاس" لاغتيال فخري زاده

    © REUTERS / Iranian Defense Ministry / WANA
    العالم
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    الموضوع:
    اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده (63)
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    قال العميد قاسم تقي زاده نائب وزير الدفاع الإيراني، إن بلاده ضمن الدول الثلاث الأولى في مجال الصواريخ المضادة للدروع في العالم.

    وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، والتي تحدث فيها عن الإنجازات التي تحققت في المجال الدفاعي: "لو أصبحنا أقوياء فإننا نحظى بالسلام دوما"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم".

    قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
    © AFP 2020 / ATTA KENARE
    الحرس الثوري يطالب "الأعداء" أن يترقبوا الرد الإيراني على اغتيال فخري زاده

    ولفت المسؤول العسكري الإيراني إلى أن بلاده "اليوم ضمن أفضل دولتين في العالم في مجال الأسلحة الفردية وبين أفضل 3 دول في مجال الصواريخ المضادة للدروع وضمن أفضل 4 دول في مجال الصواريخ في العالم".

    وتابع: "لقد حققنا منجزات جيدة في المجالات الفضائية والصاروخية والبحرية والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي والكثير من المجالات الأخرى".

    وتحدث نائب وزير الدفاع الإيراني عن عمليات الاغتيالات التي طالت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والعالم النووي فخري زاده، وقال: "دماء العلماء والقائد الكبير للمقاومة الشهيد قاسم سليماني المراقة بلا حق سوف لن تمر دون رد".

    وشدد على الانتقام وقال إن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته الكبرى باغتياله الشهيد فخري زاده".

    وتابع: "نتصرف وفق الحكمة فيما يتعلق بالثأر لدماء علماء بلادنا ونعتزم أن نأخذ ثأرا قاسيا من الأعداء في المكان والزمان المناسبين".

    الموضوع:
    اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده (63)

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش الإيراني, اغتيال, إيران
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