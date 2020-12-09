السفير الإثيوبي لدى القاهرة: نزوح بعض اللاجئين من تيغراي إلى مصر مؤقت وعودتهم للوطن مؤكدة

قال السفير الإثيوبي لدى القاهرة، ماركوس تيكلي، إن نزوح بعض اللاجئين الإثيوبيين إلى مصر إثر الصراع في إقليم تيغراي هو أمر مؤقت، مؤكدا أنهم سيعودون إلى إثيوبيا مرة أخرى.

القاهرة- سبوتنيك. وقال تيكلي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" وردا على سؤال حول نزوح بعض اللاجئين الإثيوبيين إلى مصر إثر العمليات العسكرية في إقليم تيغراي: "إذا جاء بعض اللاجئين إلى مصر فإن وجودهم هنا سيكون بشكل مؤقت، وسيعودون قريبا".

وأضاف تيكلي: "حتى اللاجئين الموجودين في السودان سيعودون إلى بلادهم، لأن العملية العسكرية في الإقليم مؤقتة، والحكومة وضعت أغلب مناطق الإقليم تحت السيطرة وفتحت الآن ممرات إنسانية لتوفير الدعم وتقديم المساعدات، لذا نأمل أن يعود هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم قريبا".

كما لفت السفير الإثيوبي إلى أنه "قدم توضيحا لوزير الخارجية المصري حول الأوضاع في إقليم تيغراي". وقال إن "القاهرة عبرت عن رغبتها في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا، بحيث تتمكن من التعاون حول السد ونهر النيل وفي العديد من الجوانب".

كما أكد السفير تيكلي أن "العمليات العسكرية في تيغراي كانت بعيدة عن الإقليم الذي يتواجد به سد النهضة (إقليم بني شنقول) ولم تؤثر بشكل مباشر عليه".

يذكر أن الآلاف قد فروا من إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا إلى السودان المجاور، وذلك بعدما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة عسكرية على الإقليم للإطاحة بجبهة تحرير تيغراي، التي اتهمها بتحدي حكومته والسعي لزعزعة استقرار البلاد.

وقد تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية وسكان إقليم تيغراي بعد أن أجرى قادة الإقليم انتخابات فازت جبهة تيغراي بجميع المقاعد، وهو ما اعتبره البرلمان عملية غير دستورية.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، في 29 نوفمبر الماضي، أنها أوقفت حملتها العسكرية على الإقليم وبدأت مطاردة زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بعد أن سيطرت على مدينة ميكلي عاصمة الإقليم.