الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروسي لدى تل أبيب

استدعت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، السفير الروسي لديها، أناتولي فيكتوروف، على خلفية تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست"، نشرت بالأمس، وانتقد فيها دور إسرائيل في المنطقة.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان إنها "أعربت، عبر مسؤول السياسة والاستراتيجية، آلون بار، عن رفضها الشديد للتصريحات التي نشرت خلال مقابلة صريحة، وأنها لا تتسق مع حقيقة الوضع في الشرق الأوسط التي طرحت أمام السفير أكثر من مرة ونوقشت خلال الحوارات السياسية وعبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين".

وقالت إنها أعربت للسفير أنها "تعتبر أن يتم النقاش حول القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية التابعة لها كحزب الله، عبر القنوات الدبلوماسية، بما يتناول الواقع والتهديدات التي تواجه إسرائيل".

ولفتت إلى أن السفير يعتزم إصدار خطاب توضيح حول تصريحاته بعد أن "نقل بعضها بشكل غير دقيق".