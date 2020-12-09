تراجع حاد في حركة السفر عبر المطارات الأمريكية

كشفت إدارة أمن المواصلات في الولايات المتحدة الأمريكية عن انخفاض حركة المسافرين في البلاد.

فتش مسؤولو الأمن 501 ألف و513 راكبا في المطارات الأمريكية أمس الثلاثاء، وهو أقل عدد منذ الرابع من يوليو/ تموز وسط زيادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقالت إدارة أمن المواصلات إن "حركة المسافرين انخفضت نحو 74% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع نفسها قبل عام عندما فُتش 1.9 مليون شخص".

بينما فتشت إدارة الأمن 703 آلاف و546 شخصا يوم الاثنين؛ حسب "رويترز".

وأعلنت عدة شركات طيران في الأيام الأخيرة انخفاض الطلب من المسافرين بعد أن نصح خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة بعدم السفر خلال العطلات.

ويشهد قطاع الطيران الأمريكي أسوأ أيامه بسبب جائحة كورونا المستجد، وقالت رابطة الخطوط الجوية الأمريكية الشهر الماضي إن مستويات التوظيف في شركات الطيران الأمريكية ستسجل أدنى مستوى لها منذ العام 1985 بنهاية هذا العام.

وبحسب "سي إن بي سي"، عزت الرابطة ذلك إلى نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي أصابت القطاع بشدة، مشيرة إلى أن الوظائف التي سيتم إلغاؤها بنهاية العام قد تصل إلى 90 ألف وظيفة.

وقالت الرابطة إن القوى العاملة في الصناعة سوف تنخفض خلال الربع الرابع إلى نحو 370 ألف وظيفة بدوام كامل من 460 ألف وظيفة في مارس/آذار الماضي.

وتستند هذه التوقعات إلى حقيقة وجود أكثر من 30 ألف موظف في إجازة مؤقتة في شركات الطيران الأمريكية، مثل يونايتد إيرلينز، وأمريكان إير لينز.