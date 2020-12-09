السفير الروسي لدى طهران: مكانة أمريكا تزعزعت بعد فرضها عقوبات "غير إنسانية"

صرح السفير الروسي لدى طهران، ليفان جاكاريان، اليوم الأربعاء، خلال لقائه بمساعد نائب رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "تزعزع المكانة الأمريكية" بين دول العالم سببه فرض الولايات المتحدة عقوبات "غير إنسانية" على بعض دول المنطقة.

طهران - سبوتنيك. وقال ليفان جاكاريان، اليوم الأربعاء، إن "الإجراء الأمريكي بفرض عقوبات غير إنسانية على الدول أدى إلى زيادة تزعزع مكانة البيت الأبيض". حسبما نقلته وكالة "خانة ملت".

من جانبه، أثنى عبد اللهيان،على دور موسكو وبكين في التصدي للعقوبات الأمريكية الأحادية على إيران، لافتا إلى أن العلاقات مع روسيا تنمو على أساس التعاون الشامل.

وأضاف أن "العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية بين البلدين تنمو على أساس التعاون الشامل".

هذا وصرح اليوم، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه "يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ غير المشروط لخطة الاتفاق النووي الإيراني، بغض النظر عمن يقود البلاد، فإن هذه القضية ستناقش من قبل مشاركين آخرين في الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 بين إيران من جهة والقوى الست الكبرى (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وألمانيا)، وفرض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع جميع أقسام النفط والغاز والبتروكيماويات والأدوية والمواد الغذائية والطيران والتجارة مع الدول الأخرى.