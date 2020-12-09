أمريكا تعتزم توسيع "قانون قيصر" ليشمل الروس

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية، جويل رايبورن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع ما يسمى بـ "قانون قيصر" ليشمل ليس فقط المواطنين والمنظمات في سوريا، ولكن أيضا الأجانب.

وقال في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب "بالتأكيد سنوسع قائمة قانون قيصر إلى غير السوريين في المستقبل."

وأضاف أن توسيع القانون ليشمل الروس سيكون "حقيقة ممكنة".

يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ما أصبح يعرف بقانون قيصر، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو، ويشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.