المدعي العام الأمريكي يفتح تحقيقا مع نجل بايدن

أعلن هانتر نجل جو بايدن، إن ولاية ديلاوير فتحت تحقيقا حول الضرائب التي دفعها، بينما أعرب جو بايدن عن دعمه لنجله.

موسكو- سبوتنيك. قال هانتر بايدن في بيان: "علمت أمس لأول مرة، أن مكتب المدعي العام لولاية ديلاوير أخبر محامي أمس أنه ينظر في ملف الضرائب الخاص، أجرى (المحامي) الخطوات والقانونية، بما في ذلك بمساعدة مستشاري الضرائب المحترفين".

وأوضح في بيان "أتعامل مع هذه المسألة بجدية شديدة".

وأفاد مكتب الرئيس المنتخب جو بايدن في بيان: "بايدن فخور للغاية بابنه الذي واجه تحديات صعبة، بما في ذلك الهجمات الشخصية الوقحة في الأشهر الأخيرة، وأصبح أقوى بسبب هذا فقط".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد اتهم العام الماضي، نجل بايدن باستغلال نفوذ والده لضمان الحصول على مساندة صينية لاستثماراته ودعا بكين علنا للتحقيق في دور هنتر في الشركة.

وقال هنتر بايدن في أكتوبر 2019 إنه "لم يرتكب أي مخالفات على الإطلاق" لكنه أقر بأنه ربما يكون قدم فرصة للهجوم على والده.