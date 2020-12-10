لودريان: باريس تأمل في التوصل إلى مصالحة خليجية بين الرباعي العربي وقطر

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن أمله في أن تتوصل دول الرباعي العربي، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، إلى مصالحة مع دولة قطر.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، في الدوحة، اليوم الخميس: "تناولنا الجهود المبذولة للتوصل لحل دائم في الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي... وفرنسا تتمنى المصالحة والوصول لحل دائم للأزمة".

وكان أمير دولة الكويت قد أعلن عن إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، معربا عن "سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي".

واعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدة على تويتر "بيان دولة الكويت خطوة مهمة نحو حل الأزمة الخليجية"، فيما قال نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على "تويتر" إن المملكة تنظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة.

وكانت الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) أعلنت، في يونيو/ حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرض مقاطعة عليها، ووضعت 13 شرطاً للتراجع عن إجراءاتها وقطع العلاقات، فيما أعلنت الدوحة رفضها لكل ما يمس سيادتها الوطنية واستقلال قرارها، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للحوار على قاعدة الندية واحترام السيادة.