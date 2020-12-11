الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 24 مليون يورو لبيلاروس

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على تخصيص 24 مليون يورو لدعم الشعب البيلاروسي، بما في ذلك المجتمع المدني والأعمال والرعاية الصحية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية: "تبنت المفوضية الأوروبية اليوم حزمة من تدابير المساعدة بمبلغ 24 مليون يورو، والتي سيتم توجيهها مباشرة إلى الشعب البيلاروسي، ولا سيما المجتمع المدني والشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وستعمل أيضًا على تحسين قدرات الرعاية الصحية في البلاد".

وفي أغسطس / آب الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن قرار الاتحاد الأوروبي تخصيص 53 مليون يورو إضافية لمساعدة الشعب البيلاروسي.

واقترحت بولندا وليتوانيا ورومانيا على الاتحاد الأوروبي في أيلول / سبتمبر الماضي، منح بيلاروس نظام السفر بلا تأشيرات والوصول إلى المؤسسات المالية الدولية، "إذا قرر شعب البلاد إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية".

ووفقا لهم تهدف مساعدة بيلاروس إلى تطوير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في المفاوضات بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ونظام السفر بدون تأشيرة "مع مراعاة الشروط اللازمة، والمساعدة على تنويع قطاع الطاقة وضمان أمن الطاقة في بيلاروس".