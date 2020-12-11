إصابة 5 أشخاص في حادث دهس شرقي لندن

أًصيب خمسة أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث اصطدام سيارة بحشد من الناس في منطقة ستوك نيوينغتون الواقعة شرقي لندن.

ووفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، انطلقت السيارة على الرصيف بالقرب من سوبر ماركت واصطدمت أولاً بالمارة ثم اصطدمت بشجرة، تم نقل أربعة أشخاص إلى غرفة الطوارئ بحالة خطرة، والخامس تعرض لجروح متفاوتة الخطورة.

— james dyer (@JamesDyer_) December 11, 2020

وبحسب الصحيفة، تجري التحقيقات في الحادث، وبحسب المعطيات الأولية لم يتم تصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابي محتمل.

وفي وقت سابق من اليوم، نجح تكاتف المارة في إحدى المدن الصينية في إنقاذ طالبة من تحت عجلات سيارة صدمتها أثناء عبورها مفترق طرق بدراجتها الهوائية.

هرع المارة إلى موقع الحادث لمساعدة سائق السيارة على رفع السيارة وإنقاذ الطالبة من تحتها، وبفضل تلك الجهود المشتركة، تم إنقاذها من تحت السيارة 90 ثانية، ثم نقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج بأسرع وقت ممكن.