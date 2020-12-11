كيف تشحن هاتفك الذكي بشكل صحيح

كشف موقع "وي تشات" الصيني بعض النصائح عن طريقة شحن البطارية في الهواتف الذكية وإطالة عمرها.

1. قم بشحن الهاتف قليلًا وبشكل مستمر

أفضل طريقة للحفاظ على صحة البطارية لفترة طويلة هي شحنها كلما سنحت الفرصة حتى لو استغرق الأمر بضع دقائق فقط.

كثيرًا ما يقال إنه يجب عليك استنفاذ البطارية بالكامل قبل شحنها مرة أخرى، وهذا ليس صحيحًا، ووفقًا للخبراء فإن التفريغ الكامل للبطارية قبل الشحن يعد عاملا سيئا ومضرا للبطارية، لذا من الأفضل إبقاء الهاتف مشحونًا أكثر من 50% وشحنه عندما يبدأ مستوى البطارية في الانخفاض.

2. لا حاجة لشحن البطارية بالكامل

إذا كان مستوى البطارية منخفضًا جدًا، فلا تقم بشحن هاتفك الذكي بنسبة 100% دفعة واحدة ، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل سعة البطارية وتقليل عمر البطارية. هذا ينطبق بشكل خاص على بطاريات الليثيوم أيون التي تم تجهيز الهواتف الذكية الحديثة بها. من الأفضل إخراج الهاتف من الشحن عندما يصل مستوى الشحن إلى 98-99٪ لأن شحن الجهاز بالكامل سيسرع من تآكل البطارية.

3. تجنب ترك الهاتف متصلاً بالشاحن طوال الليل

تقوم بطاريات الليثيوم أيون، بفصل الكهرباء عن الهواتف الذكية تلقائيًا بعد الشحن الكامل. ومع ذلك لا يُنصح بشحن الهاتف بنسبة 100%، لذلك من الأفضل تجنب شحن الهاتف طوال الليل. من المهم اتباع هذه القاعدة في حال استخدام شاحن غير أصلي. لأن شحن البطارية لفترة طويلة في الليل قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن وتلف الهاتف الذكي.

4. التعامل مع البطارية بشكل صحيح

لإطالة عمر البطارية، من الأفضل عدم استخدام الهاتف الذكي أثناء الشحن، حيث تتسبب مثل هذه الإجراءات في أضرار جسيمة للبطارية .

الأمور التي تستنزف بطارية الهاتف الذكي:

1. ترك التطبيقات مفتوحة

من أجل أداء الوظائف بشكل جيد، تحتاج العديد من تطبيقات الهاتف المحمول إلى شغل ذاكرة الوصول العشوائي باستمرار. لذا يجب إغلاق تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات لتحرير ذاكرة الوصول العشوائي.

2. تطبيقات التشغيل التلقائي "تلتهم" الشحن ببطء

تستهلك بعض التطبيقات البطارية والذاكرة. على سبيل المثال، برامج التحكم في الجهاز وبرامج الحماية من الفيروسات.

3. تشغيل خدمة البلوتوث و"جي بي إس"

للحفاظ على عمر البطارية، يجب إيقاف تشغيل خدمة البلوتوث وتحديد الموقع الجغرافي بعد الانتهاء من استخدامها.

4. خدمة "واي فاي" قيد التشغيل دائما

إذا تم تفعيل خدمة "واي فاي" على الهاتف الذكي، ولكنها في نفس الوقت غير متصلة بشبكة، فسيقوم الجهاز بالبحث باستمرارعن شبكة وبالتالي ستفرغ البطارية بسرعة أكبر.