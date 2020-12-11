ترامب يغرد: أريد أن أمنع العالم من الإقدام على الانتحار

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تغريدة في حسابه على "تويتر"أعرب فيها عن رغبته في إنقاذ العالم.

وكتب ترامب: "أريد فقط أن أمنع العالم من الانتحار!".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

ولم يوضح ترامب قصده، لكنه تحدث في التدوينات التالية عن الكارثة التي تنتظر الولايات المتحدة بعد تسلم منافسه جو بايدن الرئاسة الأمريكية.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020

واستمر ترامب بالتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ترامب قوله إن "هناك أدلة على حدوث تزوير في انتخابات الرئاسة".

جاء ذلك بالتزامن مع عرض مقطع مصور على لجنة الاستماع في مجلس الشيوخ الخاص بولاية جورجيا، يظهر عملية فرز لبعض الأصوات دون وجود إشراف خلال ساعات الليل، حسب ما نشر ترامب بصفحته على "تويتر".

وفاز بايدن بعدما حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتًا لترامب، متجاوزًا العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي، وهو 270 صوتًا على الأقل.