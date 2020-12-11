أمير عبد اللهيان: على أردوغان مراجعة تاريخ إيران مرة أخرى

وقال أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، ردا على تصريحات أردوغان خلال الاستعراض العسكري في باكو للاحتفال باستعادة الأراضي، التي كانت تحت سيطرة أرمينيا، قائلا: "إن تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب. أعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله".

وأضاف المسؤول الإيراني: "يا سيادة الرئيس أردوغان! هنالك فرق بين الجوار والأطماع التوسعية. فالرجاء أن تراجع بدقة تاريخ إيران خاصة تاريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية".

Recent @RTErdogan remarks made me astonished. I wonder Turkish Pres. doesn't know what he said.



Mr. President, there's difference btwn neighborhood & expectation for expansionism. Please read ACCURATELY the history of #Iran & the history of the Islamic Republic in particular. pic.twitter.com/BzuNJNW1BX — H.amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 11, 2020

وكان أردوغان الذي حضر العرض عسكري للقوات الأذربيجانية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، قد ذكر بيتا من قصيدة ذات نزعة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان ضد وحدة الأراضي الإيرانية.