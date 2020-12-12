مواجهات ورمي بالبيض... آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو...فيديو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين إياه بالاستقالة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا هو الأسبوع الـ 25 الذي تتواصل فيه الاحتجاجات المطالبة باستقالة نتنياهو بدعوى فشل حكومته في التعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن اتهامه بقضايا فساد.

وتظاهر الآلاف أمام المقر الرسمي لنتنياهو في شارع بلفور بمدينة القدس، كما تظاهر الكثيرون في مدينة تل أبيب وعلى الجسور والتقاطعات في مناطق مختلفة بإسرائيل.

ورمى مؤيديون لنتنياهو المحتجين في إحدى المسيرات التي كانت بطريقها إلى شارع بلفور بالبيض، كما اندلعت اشتباكات محدودة بين أنصار ومعارضي نتنياهو.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 10 متظاهرين واقتادتهم للتحقيق قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.

وتشهد إسرائيل أزمة سياسية في ظل تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية (يحتل أي مشروع قانون إلى التصويت عليه بـ 3

המחאות נגד נתניהו | מפגינים רבים התאספו ברחוב אחד העם סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים בקריאה להתפטרותו@moyshis pic.twitter.com/rBiCrAMYXA — כאן חדשות (@kann_news) December 12, 2020

قراءات ليصبح ساريا) على حل نفسه، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات ستكون الرابعة منذ أبريل/نيسان 2019.

ويواجه نتنياهو تهما بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد، بدأت محاكمته بها في 24 مايو/آيار الماضي.