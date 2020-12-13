طال انتظارها… البرازيل تكشف النقاب عن خطتها للتطعيم ضد كورونا

كشفت الحكومة البرازيلية يوم السبت النقاب عن خطتها التي طال انتظارها للتطعيم ضد كوفيد-19 بهدف مبدئي هو تطعيم 51 مليون شخص أو نحو ربع السكان في النصف الأول من عام 2021.

وقالت وزارة الصحة في وثيقة أرسلت إلى المحكمة العليا، التي أعطت الحكومة مهلة نهائية لوضع الخطة، إن 108 ملايين جرعة ستكون متاحة للتطعيم في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة ومن بينها العاملون في القطاع الصحي وكبار السن ومجتمعات السكان الأصليين، بحسب رويترز.

وتقول الخطة إن 70 في المئة من السكان أو نحو 148 مليونا من سكان البرازيل البالغ عددهم 212 مليونا بحاجة إلى التطعيم لوقف انتشار الفيروس. ولا تغطي الخطة الحالية سوى ثلث هذا الهدف فقط.

ولم توضح الخطة تاريخ بدء تطعيم السكان أو تفاصيل بشأن الإمدادات التي تحتاجها من اللقاح.

وتحتل البرازيل المركز الثاني في عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة حيث سجلت أكثر من 180 ألف وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إن البرازيل سجلت 43900 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 686 حالة وفاة جراء كوفيد -19.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و880127 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 181123.