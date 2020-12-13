الصين تعلن عن عدد المصابين بأمراض السرطان لديها

أعلن المركز الوطني الصيني لأمراض السرطان، يوم أمس السبت، أن الصين وسعت نظامها الخاص بتسجيل الأورام هذا العام ليغطي 598 مليون شخص، بزيادة 140 مليون عن العام الماضي 2019.

ونقلت وكالة "شينحوا" الصينية التقرير الصادر عن الاجتماع السنوي للمركز الذي أفاد أن لدى نظام التسجيل 49102 مؤسسة مساهمة في 1152 منطقة على مستوى المحافظة في جميع أنحاء البلاد.

وبهذا الصدد قال مدير المركز الوطني الصيني لأمراض السرطان، خه جيه، في كلمة خلال الاجتماع إن "منصة المركز الوطني للوقاية من الأورام وعلاجها قد اكتملت بشكل أساسي، وتم تأسيس شبكة للوقاية من الأورام وعلاجها، إلى جانب آلية إبلاغ سنوية لتسجيل الأورام".

وأشار التقرير الصادر إلى أن المعدل الصيني للنجاة من السرطان لمدة خمس سنوات ارتفع لأكثر من 40 بالمئة في العام الجاري 2020، من 30.9 بالمئة قبل 10 سنوات.