الاتفاق التجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يواجه قرارا حاسما

تواجه لندن وبروكسل قرارا حاسما، اليوم الأحد، بشأن اتفاق تجاري بعد توتر على مدى أسبوع جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" في 31 ديسمبر/كانون الأول يبدو أمرا أكثر ترجيحا.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين اللذين قالا إن "النتيجة الأكثر ترجيحا هي عدم التوصل إلى اتفاق".

والتقى المفاوضون في بروكسل يوم أمس السبت وقال مصدر بالحكومة البريطانية إنهم سيواصلون العمل، لكن المحادثات كانت صعبة للغاية وفي ظل الوضع الحالي يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول.

وأمام المفاوضين وقت حتى المساء للخروج من مأزق بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي دون تعريفة جمركية على الرغم من أن المحادثات قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بحلول الموعد النهائي.

وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني لكنها ستظل عضوا غير رسمي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول وهي نهاية فترة انتقالية ظلت خلالها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

ويشار إلى أن بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي، رسميا، في كانون الثاني/يناير، بعد نحو أربع سنوات من استفتاء أحدث انقسامات في البلاد وبعد شهرين على فوز جونسون في انتخابات روّج فيها لما قال إن اتفاق بريكسيت "جاهز".

وتلتزم بريطانيا بالسوق الأوروبية الموحدة، حيث لا يتم فرض رسوم، حتى انقضاء الفترة الانتقالية في نهاية العام، وهو الموعد النهائي الذي سيكون على الطرفين بحلوله التوصل إلى اتفاق بشأن طبيعة علاقتهما المستقبلية.