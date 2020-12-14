نيجيريا... مئات الطلاب مفقودين بعد هجوم مسلح على مدرسة

قالت الشرطة النيجيرية، إن مئات الطلاب فقدوا بعد أن هاجم مسلحون مدرسة ثانوية في ولاية كاتسينا شمال غرب البلاد.

وقال غامبو عيسى، المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا في بيان، إن مدرسة العلوم الحكومية الثانوية في كانكارا تعرضت لهجوم ليل الجمعة الماضي، من قبل مجموعة كبيرة من قطاع الطرق الذين أطلقوا النار ببنادق أيه كيه – 47".

وأضاف، عيسى، أن "الشرطة اشتبكت مع المهاجمين في معركة بالأسلحة النارية أتاحت (لبعض) الطلاب الفرصة لتسلق سور المدرسة والركض بحثا عن الأمان".

وتابع عيسى، إن "حوالي 400 طالب في عداد المفقودين، بينما يوجد 200 طالب، حيث يُعتقد أن المدرسة كان بها أكثر من 600 طالب".

وشدد المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا: "تعمل الشرطة والجيش النيجيري والقوات الجوية النيجيرية عن كثب مع سلطات المدرسة للتأكد من العدد الفعلي للطلاب المفقودين والمختطفين وإنقاذهم"، وفقا لشبكة "ABC News".

وقال منصور بيلو، أحد سكان البلدة، إن "المهاجمين أخذوا بعض الطلاب بعيدا".

وقال الرئيس محمد بخاري، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسمه، إن "الجيش بدعم من القوات الجوية، حدد موقع قطاع الطرق في غابة زانغو/بولا في منطقة كانكارا، وكان هناك تبادل لإطلاق النار في عملية مستمرة".

ويعتقد أن هذا الهجوم، وهو الأحدث الذي يشنه مسلحون في نيجيريا على مدرسة، نفذته إحدى مجموعات العصابات النشطة في شمال غرب نيجيريا، حيث تشتهر هذه الجماعات بخطف الناس من أجل الحصول على فدية.

وقع أخطر هجوم على المدرسة في أبريل/نيسان 2014، عندما اختطف أعضاء جماعة "بوكو حرام" المتشددة 276 فتاة من مهجعهن المدرسي في شيبوك في شمال شرق ولاية بورنو، حيث حوالي 100 منهن ما زلن في عداد المفقودين.