زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جزر فيجي

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، جنوب جزر فيجي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن الزلزال وقع في تمام الساعة "01:57:10" بتوقيت غرينتش.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض "23.917" جنوبا، خط طول "179.870" شرقا.

Prelim M5.6 Earthquake south of the Fiji Islands Dec-14 01:57 UTC, updates https://t.co/ZJ9JIaTpys — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) December 14, 2020

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق "529.9" كم.

وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.