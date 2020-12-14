روسيا تطرح 320 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

قال ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز "غامالي" إنه تم طرح الدفعة التالية من لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" للتداول المدني، وهو أمر مهم للغاية.

وأشار غينتسبورغ إلى أنه حتى يوم أمس، تم إرسال نحو 320 ألف جرعة من اللقاحات للتداول المدني. ومن المتوقع أنه في اليومين المقبلين ستسير الأمور على النحو المنشود.

وقال غينتسبورغ في إفادة صحفية: "غدا، ستدخل الدفعة التالية المهمة جدا من مستحضر لقاح، والتي ستذهب أيضا إلى المناطق، في التداول المدني".

وأعلن مطورو اللقاح الروسي "سبوتنيك V" أن فعالية اللقاح وصلت إلى نسبة 100 في المئة ضد حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد الحالات الشديدة من الإصابة بفيروس كورونا بلغت 100 في المئة، ومن بين الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في المجموعة التي أعطيت دواء وهمي، تم تسجيل 20 حالة إصابة خطيرة بالمرض، بينما في المجموعة التي تلقت اللقاح، لم تكن هناك حالات خطيرة للمرض".

من جانبه قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن البيانات الجديدة حول فعالية لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مشجعة للغاية.

وفي وقت سابق، قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ: "النتائج التي أظهرها لقاح "سبوتنيك V" خلال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية تجعل من الممكن القول بثقة إنه فعال للغاية وآمن تماما".