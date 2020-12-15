مسؤولة في منظمة الصحة العالمية: بابا نويل محصن من "كوفيد-19" وبإمكانه القيام بجولات الميلاد

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين، إن الوباء لا يجب أن يمنع بابا نويل (سانتا كلوز) من السفر حول العالم وتوزيع الهدايا في عيد الميلاد القادم لأنه محصن ضد "كوفيد-19".

صرحت رائدة منظمة الصحة العالمية في الأزمة، ماريا فان كيركوف، في مؤتمر صحفي إنها "تفهم أن العديد من الأطفال قلقون من تأثير الفيروس على يوم الميلاد ووجود سانتا كلوز". وفقا لصحيفة "جاكرتا بوست".

وفي ردها على سؤال أحد الصحفيين، حول ما إذا كان بابا نويل صاحب الشكل الخيالي الذي يحمل هدية، والمعروف بشواربه الرمادية وبطنه الكبير، قد لا يكون في خطر متزايد من فيروس "كورونا".

قالت: "إنني أتفهم قلقكم حول سانتا كلوز لأن عمره كبير، لكن يمكنني أن أخبرك أن سانتا كلوز محصن ضد هذا الفيروس".

وأضافت: "أجرينا محادثة قصيرة معه وهو يعمل بشكل جيد للغاية والسيدة كلوز تعمل بشكل جيد، وهم مشغولين للغاية الآن".

وقالت أيضا: "إن منظمة الصحة العالمية استمعت إلى عدد من قادة العالم، الذين قالوا إنهم خففوا إجراءات الحجر الصحي التي تعيق السفر العالمي وستسمح لسانتا وحيوان الرنة بدخول مجالهم الجوي".

"لذلك سيكون قادرا على السفر داخل وخارج المجال الجوي وسيكون قادرا على توصيل الهدايا للأطفال".

وأشارت كيركوف، إلى دور منظمة الصحة العالمية في تقديمها المشورة للناس حول أفضل السبل للبقاء بمأمن ووقف انتقال الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة أكثر من مليون و600 ألف شخص في العالم.

وقالت: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يفهم جميع أطفال العالم أن الابتعاد الجسدي لسانتا كلوز وأيضا عن الأطفال أنفسهم يجب تطبيقه بصرامة".

وأوصت الأطفال بالاستماع إلى نصائح آبائهم والذهاب للنوم مبكرا عشية عيد الميلاد، لأن سانتا كلوز سيكون قادرا على السفر حول العالم لتقديم الهدايا.