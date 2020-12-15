كوريا الشمالية تشتري اللقاح الروسي "سبوتنيك V" وتبدأ عملية التطعيم

ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية اشترت اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا"، ومعدات التشخيص الصينية، بما في ذلك أجهزة قياس الحرارة.

ونقلا عن مصادر في المخابرات الكورية الجنوبية ودوائر الأعمال الصينية المنخرطة في العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية، ذكرت الصحيفة أن بعض أعضاء حزب العمال الكوري الحاكم قد تم تطعيمهم.

فيما لا توجد بيانات حول ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قد تلقى اللقاح، لكن على الأرجح، سيحدث هذا بمجرد التأكد من سلامة اللقاح الكاملة.

أما بالنسبة للمرسام الحراري، فقد تم تركيبه على الحدود بين الصين وكوريا الشمالية بهدف استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا بين البلدين.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أغلقت العاصمة بيونغ يانغ، ومحافظة "جاغانغ" الشمالية تخوفا من انتشار فيروس "كورونا"، كما فرضت إغلاقا عاما في عدة مناطق بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد اكتشاف دخول بضائع غير مصرح بها وعملات أجنبية.

فبالرغم أن كوريا الشمالية لم تعلن عن أي إصابة بفيروس "كورونا" إلا أنه مؤخرا، قام زعيمها كيم جونغ أون، بفرض إجراءات وقائية صارمة على البلاد لمكافحة انتشار فيروس "كورنا"، طالت تعاملات بلاده التجارية والاقتصادية مع الصين. فالصين تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية، وهي شريان الحياة الاقتصادي لنظام كيم الذي لا يستورد سلعا من أي بلد أكثر مما يفعل مع بكين.