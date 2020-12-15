ثوران بركان جبل "إتنا" في صقلية... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر ثوران بركان جبل "إتنا" جنوب شرقي جزيرة صقلية الإيطالية، يوم الأحد الماضي.

ويبين الفيديو ثوران بركان وكأنه عرض ليلي مذهل للحمم البركانية التي وصلت إلى ارتفاع 100 متر.

وعلى الرغم من خطورة انبعاث الرماد وسحب الدخان الداكن في الجو وتأثيرها على الرحلات، إلا أن مطار كاتانيا القريب كان يعمل بشكل طبيعي، أمس الاثنين.

ويعد جبل "إتنا" من أكثر البراكين نشاطا في العالم.