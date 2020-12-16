الخارجية الإيرانية: انعقاد لجنة الاتفاق النووي المشتركة اليوم عبر تقنية الفيديو

تجتمع لجنة الاتفاق النووي المشتركة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو.

طهران - سبوتنيك. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول جدول أعمال لجنة الاتفاق النووي المشتركة: "إن هذا الاجتماع هو أحد الاجتماعات الدورية للجنة الاتفاق النووي المشتركة على مستوى نواب الوزراء".

هذا ويعقد الأطراف في الاتفاق اجتماعا كل 3 أشهر لمراجعة عملية تنفيذ الاتفاق والعقبات التي تحول دون تنفيذ التزامات الأطراف تجاه هذا الاتفاق.

وبالنظر إلى الاعتبارات المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد-19، سيعقد هذا الاجتماع حسب الجدول الزمني ومثل العديد من الاجتماعات الدولية على شكل مؤتمر بالفيديو اليوم الأربعاء.

وكانت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران قد أعلنت في عام 2015، عن تحقيق خطة عمل شاملة مشتركة.

ونص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي، إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018، انسحابًا أحاديً الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران.

بدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 يناير/ كانون الثاني 2020.