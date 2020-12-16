الأقنعة ذات الاستخدام الواحد حل وقائي سيئ يجب التخلص منه

سبب الانتشار الكبير لجائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم إلى التزام الناس بمجموعة من الإجراءات الاحترازية، التي تبدأ باستخدام الأقنعة.

ومع استخدام الأقنعة بكميات كبيرة، يتم حث الناس على اعتماد الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

People are being urged to switch to reusable face coverings as it has emerged that more than 100 million disposable masks are binned every week https://t.co/BAHOHSgGfF — Sky News (@SkyNews) December 15, 2020

​جاء هذا بعد استطلاع جديد أوضح بأن هناك ما يقارب من 102 مليون قناع يتم التخلص منها كل أسبوع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويوجد الكثير من العامة الذين يستخدمون الأقنعة العادية أكثر من مرة مع عدم معرفتهم أن هذه الأقنعة مصنوعة من البلاستيك وليست قابلة لإعادة الاستخدام مرة ثانية أبدا.

وفي تقدير لعدد الأقنعة التي تستخدم مرة واحدة والتي يتم التخلص منها كل أسبوع تقريبا، فهي تكفي لتغطية ملعب ويمبلي لأكثر من 232 مرة.

قال مدير مركز إعادة التدوير في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأقنعة ذات الاستخدام الوحيد شكلت سببا رئيسا في زيادة معدل انتشار الوباء في أنحاء المملكة.

وأضاف بأن هذه الأقنعة المصنوعة من البلاستيك تلحق خطرا بالبيئة لصعوبة إعادة تدويرها بعد رميها، لذا فالابتعاد عن استخدامها إنجاز حقيقي فضلا عن كونه يقلل من خطر انتشار الوباء بنسب كبيرة.