قائد الحرس الثوري الإيراني: نمتلك كل القدرات والوسائل اللازمة لدحر الأعداء

قال اللواء حسين سلامي، القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران، إن بلاده "لن تُهزَم أمام الأعداء أبدا".

وأكد سلامي، في كلمته اليوم الخميس خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر "الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهداء المدافعين عن المقدسات من المحافظات الشمالية"، على أن بلاده "تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحرهم"، بحسب وكالة أنباء "لإارس" الإيرانية.

وأشار قائد حرس الثورة إلى أن "العدو يسعى على الدوام لفرض التبعية على البلاد وجعلها تتبع رغباته ومطالبه ويحاول من خلال فرض الضغوط القصوى تضييق الخناق على الشعب وإرغامه على التخلي عن تقدمه ومنجزاته بغية السيطرة ليس على إيران فقط بل كل منطقة العالم الإسلامي أيضا".

وتابع: "العدو لن يترك هذه الأحلام ولكن عليه أن يعلم أيضا بأن الشعب الإيراني صامد وسيجهض كل أحلامه".

وشدد سلامي على أن "كل الوسائل لدحر العدو متوفرة اليوم لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية دولة وشعبا ونتملك قدرات فريدة من نوعها".

وقال القائد العسكري إن "أسلحتنا العسكرية والإيمانية مدمرة للعدو وستطرده من المنطقة... وأن العدو لا يريد أن تكون لدينا صواريخ كي يتمكن من مهاجمتنا متى ما شاء دون أن يتلقى الرد على ذلك".

وأكد سلامي: "العدو ليس قويا بالقدر الذي يستعرضه ويتظاهر به. نحن نعرف العدو ونعلم بأنه يضخم نفسه أكثر من الواقع".