خبراء "الغذاء والدواء" الأمريكية ينصحون باستخدام لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

نصح مجلس الخبراء، اليوم الجمعة، هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الـ"FDA" باستخدام لقاح شركة "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

واشنطن – سبوتنيك. ومن المرتقب أن تتم الموافقة على استخدام هذا اللقاح في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

وقبل يومين، أعلنت الهيئة أن لقاح "موديرنا" آمن وفعال بنسبة 94 %، مما يعني أنه قد يصبح اللقاح الثاني لفيروس كورونا المسموح به في الولايات المتحدة.

وأشارت الهيئة في تقرير أًصدرته من اجتماع اللجنة الاستشارية للقاحات التي ستنظر في الترخيص العاجل لـ"موديرنا"، إلى أن النتائج وبيانات السلامة تلبي التوصيات والتعليمات المتعلقة بالترخيص الطارئ للقاحات كورونا.