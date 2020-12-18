رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن إصابته بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء السلوفاكي، إيغور ماتوفيتش، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لفحص الكشف عن الفيروس.

وذكرت قناة "TA3" السلوفاكية نقلا عن مصادر حكومية أن فحص الكشف عن الفيروس كانت نتيجته ايجابية وقرر الالتزام بالحجر المنزلي.

وقالت المصادر"ثبتت إصابة رئيس الوزراء إيغور ماتوفيتش بفيروس كورونا، ويخضع للعلاج منزلي. بالإضافة إلى ذلك، يخضع كل من وزير الزراعة جان ميتشوفسكي، ووزير حماية البيئة جان بوداي، وكذلك زعيم حزب غولوس السلوفاكي، ورئيس الوزراء السابق بيتر بيليجريني للحجر المنزلي وذلك بعد إعلان إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وزارة الصحة السلوفاكية، تم تسجيل أكبر عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وبلغ نحو3991.