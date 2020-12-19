الصين تتهم الولايات المتحدة بـ"التنمر والأحادية" لهذا السبب

اتّهمت الحكومة الصينية، اليوم السبت، نظيرتها الأمريكية بـ"التنمر و الأحادية"، على خلفية إعلان الأخيرة فرض قيود على صادرات عشرات الشركات الصينية.

وأعربت وزارة التجارة الصينية عن رفضها الحازم لفرض قيود، مشيرة إلى أن هذه الخطوة سوف تؤثر على أكبر شركة صينية متخصصة في تصنيع الشرائح الإلكترونية (سميك).

وذكر موقع "مونت كارلو" أن الوزارة الصينية تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك من أجل حماية حقوق الشركات والكيانات التجارية في بلادها.

واتهمت الوزارة واشنطن بانتهاك القوانين الخاصة بالرقابة على الصادرات، وغيرها من الإجراءات بهدف قمع الشركات الأجنبية.

ودعت وزارة التجارة الحكومة الأمريكية إلى التوقف عما وصفته بـ"الأحادية والتنمّر".

ووقعت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة عقوبات بحق 77 شركة وكيان اقتصادي معظمها في الصين، ومن بينها شركة كبرى متخصصة في تصنيع الطائرات بدون طيار.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية تضمنت إضافة شركة "ديجي" لتصنيع الطائرات بدون الطيار الصينية، بزعم ارتباكها "انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع داخل الصين".

وتضمن القائمة الاقتصادية السوداء أيضا 77 شركة جديدة بينها 59 كيانا صينيا.

وأدرجت الإدارة الأمريكية أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين في القائمة السوداء، مما يحد من وصول الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات إلى التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني.