باريس تكشف عن حالة ماكرون الصحية مع إصابته بفيروس كورونا

قال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يخضع للعزل الذاتي لليوم الخامس بسبب فيروس كورونا، مستقرة.

وقال أتال في إفادة صحفية اليوم الاثنين نقلا عن بيانات من الخدمة الطبية للرئيس:

"رئيس الجمهورية ما زالت تظهر عليه أعراض (المرض) وصحته مستقرة".

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان، يوم السبت الماضي، عن تطورات الحالة الصحية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي لمدة 7 أيام.

ووفقا لبيان الرئاسة الفرنسية، فإن الحالة الصحية للرئيس إيمانويل ماكرون مستقرة، مضيفة أن نتائج الفحوص الطبية جاءت مطمئنة.

وأوضحت أن "الحالة الصحية للرئيس مستقرة مقارنة بيوم الجمعة، حيث ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض كوفيد-19 ولكنها لا تمنعه من القيام بالتزاماته".