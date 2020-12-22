مسؤول ألماني: احتمالات وجود سلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرتفعة

قال مسؤول ألماني إن احتمالات وجود السلالة الجديدة من فيروس كورونا مرتفعة جدا.

وأكد مدير معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، لوثر ويلر، أن احتمالات وجود سلالة كورونا الجديدة في ألمانيا مرتفعة جدا.

وحسب وكالة "رويترز" نصح مدير المعهد الألمان بتجنب السفر للعمل على إبطاء سرعة انتشار فيروس كورونا.

ونصح المدير أيضا بالحفاظ على مسافات التباعد وقت الحديث مع الآخرين.

وأشار معهد روبرت كوخ الألماني إلى أن الأمر سيأخذ أكثر من أسبوع لكي تبدأ أرقام الإصابات والوفيات في الانخفاض مرة أخرى.

والسبت الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن "سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد".

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد، وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية إلى حث أعضائها في جميع أنحاء العالم على "زيادة عمليات تحديد التسلسل الجيني لفيروس (سارس- كوف 2)، حيثما أمكن ذلك ومشاركة البيانات دوليا، للإبلاغ عما إذا تم العثور على نفس الطفرات المثيرة للقلق".

وأدى أيضا ذلك إلى إعلان عشرات الدول ومن بينها 14 دولة من الاتحاد الأوروبي توقيف الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة، بشكل مؤقت، بعد رصد بريطانيا سلالة جديدة من فيروس كورونا على أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام أوروبية أن العديد من خطوط الجو وشركات الطيران الأوروبية أوقفت رحلاتها إلى بريطانيا وأبرزها إيطاليا وألمانيا وبلغاريا وأيرلندا وليتوانيا ولاتفيا وفنلندا وكرواتيا.

كما أوقفت فرنسا جميع رحلاتها إلى المملكة المتحدة لمدة 48 ساعة. كا منعت السويد دخول المسافرين القادمين من بريطانيا، وفي السياق نفسه فرضت اليونان عليهم الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، وفرضت قبرص حجرا صحيا للقادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين.

وقررت كل من تركيا وسويسرا وكندا وإسرائيل والأرجنتين تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا. وأغلقت السعودية حدودها بالكامل لمدة أسبوع وألغت جميع الرحلات الدولية.