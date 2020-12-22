وسائل إعلام تركية تعلن العثور على "كنز" بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم، عن اكتشاف كميات كبيرة من الذهب في البلاد.

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، في تغريدة لها على "تويتر" بأنه تم اكتشاف كميات من الذهب في تركيا يقدر ثمنها بـ6 مليارات دولار وفقا للسعر الحالي.

#عاجل | #تركيا.. اكتشاف كميات من الذهب يقدر ثمنها وفق السعر الحالي بـ 6 مليارات دولار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 22, 2020

​وبحسب صحيفة "ملييت" التركية فإن المدير العام للتعاون الائتماني الزراعي في تركيا ورئيس مجلس إدارة شركة "كروبتيس" أعلن اكتشاف مورد ضخم من الذهب يبلغ حوالي 3.5 مليون أونصة.

وبحسب فخر الدين بويراز رئيس شركة "gubretas" منجم الذهب المكتشف جاهز للتعدين بشكل فوري.

يأتي الاكتشاف في وقت يشهد فيه العالم زيادة في الطلب على المعدن النفيس، الذي يعد ملاذا آمنا، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.