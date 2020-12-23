ماليزيا تتفاوض مع روسيا لاستيراد 6.4 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

صرح وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، خيري جمال الدين، بأن بلاده تتفاوض مع الجهات المعنية في روسيا، لاستيراد 6.4 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك . ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله، اليوم الأربعاء، إن سلطات الدولة تتفاوض أيضا مع شركة "فايزر" و"بيونتك"، بشأن زيادة محتملة في شراء اللقاحات.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، في وقت سابق، أن سلطات البلاد أبرمت اتفاقية لشراء 6.4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" وتتفاوض أيضًا على شراء جرعات لقاح من شركتي "سينوفاك" و"سان سينو" الصينيتين و مركز "غامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بوزارة الصحة الروسية.

في وقت سابق، قال وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، محمد عزمين علي، إن حكومة البلاد تتوقع استلام الدفعة الأولى من لقاح ضد فيروس كورونا من شركة فايزر في شباط/ فبراير من العام المقبل.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ‏في شهر آب/أغسطس الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95 بالمئة.