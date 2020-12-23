إسرائيل... رصد 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل رصدت أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا.

وصرح وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إيديلشتاين، بأنه "قبيل دقائق قليلة ماضية، كنا متفائلين". وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وذكر إيديلشتاين أنه "في اليومين الماضيين، كنا نبذل جهودا منسقة للتحقق من أن الطفرة الجديدة من سلالة فيروس "كورونا" التي ظهرت في المملكة المتحدة لم تتسلل إلى إسرائيل".

وتابع: "حتى قبل بضع دقائق، كنا متفائلين. لكننا الآن أقل تفاؤلا، فقد جاءت هذه المعلومات قبل بضع دقائق من مختبراتنا (المختبر المركزي للفيروسات بالوزارة)".

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن إصابة 426 حالة جديدة بفيروس كورونا في صفوف أفرادها التابعين للقوة الأساسية بالجيش وموظفي الوزارة.

كما أشارت إلى أنه يوجد 4775 فردا في القوات الإسرائيلية خضعوا للحجر الصحي حتى يوم الاثنين الماضي.