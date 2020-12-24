روحاني: القائد الشرير للحرب الاقتصادية على إيران في الأسابيع الأخيرة من حياته السياسية

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "القائد الشرير للحرب الاقتصادية على إيران"، معربا عن سعادته لخسارة ترامب في الانتخابات الأميركية التي جرت مؤخرا.

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، في كلمة خلال تدشين مشاريع للبتروكيماويات في محافظات إيلام وهمدان وأورمية عبر الفيديو كونفرانس إن "القائد الشرير للحرب الاقتصادية على إيران في الأسابيع الأخيرة من حياته السياسية"، مؤكدا "انتهى عمر الحرب الاقتصادية ضد إيران".

وشدد روحاني "أن قائد الحرب الاقتصادية على إيران في آخر أيامه والشعب الإيراني باق وسيبقى للأبد".

أكد روحاني، في وقت سابق، أن "مصير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون أفضل من مصير رئيس العراق الأسبق صدام حسين"، مشيرا إلى أن "هذين المجنونين فرضا حربين على الجمهورية الإسلامية"، حسب تعبيره.

وقال روحاني، خلال جلسة الحكومة الإيرانية، إن "هذين المجنونين فرضا حربين على إيران إحداهما عسكرية والأخرى اقتصادية، وقد وضعنا يدا بيد وتلاحمنا لمواجهة الحرب العسكرية وهزمنا صدام، ورأيناه أخيرا معلقا على المشنقة، ولن يكون مصير ترامب أفضل منه"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".