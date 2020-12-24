محافظ "المركزي" الإيراني: حصلنا على الموافقة لشراء لقاح كورونا

أكد عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، أن بلاده حصلت على الموافقات اللازمة لتحويل المبالغ التي ستدفع نظير لقاح كورونا.

ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية فقد أعلن همتي عن تسوية مشكلة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج؛ مؤكدا أن إشعار تسديد مبلغ شراء اللقاح صدر فجر اليوم الخميس.

وقال: "لقد أكدت أن الحظر الأمريكي وضرورة الحصول على موافقة أوفاك (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية)، شكلا السبب في عرقلة وتأخير شراء لقاح كورونا من كوفاكس".

وأكد أن "الموافقة صدرت فجر اليوم (الخميس) لتحويل المبلغ من حساب أحد البنوك (غير أصول البنك المركزي في كوريا)، وقد أصدرنا الإشعار لتسديد مبلغ شراء اللقاح"؛ لافتا إلى أن "المتابعات اللازمة في هذا الخصوص قائمة دون توقف".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الصحة الإيرانية لهذا الغرض؛ مطمئنا الشعب الإيراني أن يكون على يقين بأن عملية شراء ونقل اللقاح إلى البلاد ستتم في أسرع وقت ممكن.

وقد أعلن همتي أيضا عن اتخاذ إجراءات عاجلة أخرى لتوفير النقد الأجنبي من أجل شراء الأجهزة الضرورية المستخدمة في إنتاج لقاح كورونا المحلي.