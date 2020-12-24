سفير إسرائيلي: منفتحون على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران

صرح السفير الإسرائيلي في ألمانيا، جيريمي يسخاروف، اليوم الخميس، أن بلاده منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران.

وذكرت "فرانس برس"، مساء اليوم الخميس، أن يسخاروف أكد أن بلاده منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع، يشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية، بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مهامه الشهر المقبل.

يؤكد السفير الاسرائيلي في برلين جيريمي يسخاروف لـ #فرانس_برس أن #إسرائيل منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها #ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع يشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامه الشهر المقبل.



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✍️ @doberah pic.twitter.com/EYlhXylUPK — فرانس برس بالعربية (@AFPar) December 24, 2020

وقال السفير إن الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إلى توسيع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 "خطوة في الاتجاه الصحيح"، حيث طالب في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، باتفاقية نووية إضافية من شأنها أن تحظر تطوير أسلحة نووية، وكذلك الصواريخ البالستية التي تهدد المنطقة بأسرها.

وشدد يسخاروف أنه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق أن تأخذ في الاعتبار "تورط إيران الذي يزعزع الاستقرار" في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران، مرحبا بالتزام ألمانيا الأنشط في الشرق الأوسط و"بالشراكة الاستراتيجية" التي تم تطويرها مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قد أعلن انسحابه في 2018 من الاتفاق النووي، الذي أبرمته بلاده والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.

من جهته، أكد الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن خطته العودة إلى هذا الاتفاق.