روسيا تقيم بشكل إيجابي الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر غروشكو، أن موسكو تقيّم بشكل إيجابي الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

موسكو- سبوتنيك. وقال غروشكو في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "نحن نقيّم ذلك بشكل إيجابي، وذلك نظراً لأن عدد الصدمات في العلاقات الدولية بات أقل".

وأبرمت بريطانيا، اليوم اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد خروجها منه أو ما يطلق عليه "بريكست".

جاء ذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد انسحابها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ ضياع الإمبراطورية البريطانية.

وقالت رئاسة وزراء بريطانيا، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز" إنه تم إبرام الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحادثات بين الجانبين متعثرة عند مسألة حقوق صيد السمك وقواعد التجارة.

وكان مراقبون يحذرون من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن قواعد منظمة التجارة العالمية هي التي ستحكم العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل، إذ ستفرض رسوم جمركية أو نظام حصص قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد.

وتحسبا لعدم التوصل إلى اتفاق، كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت جملة من التدابير الطارئة في وقت سابق، تهدف إلى الحفاظ على حركة النقل البري والجوي لمدة ستة أشهر بين الطرفين بشرط أن تفعل لندن الشيء نفسه.

وشملت أيضا، ضمان الوصول المتبادل إلى مناطق الصيد لسفن كلا الطرفين حتى عام 2021 شريطة الحصول على تراخيص للسفن البحرية.