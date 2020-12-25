البابا فرنسيس يدعو لمساعدة الفقراء خلال قداس عشية عيد الميلاد

حث البابا فرنسيس، اليوم الخميس، إلى مساعدة المحتاجين لأن السيد المسيح نفسه ولد فقيرا مبعدا، وذلك خلال ترأسه قداس عشية عيد الميلاد وسط أجواء قاتمة بسبب أزمة جائحة كورونا.

وحضر القداس، الذي أقيم القداس في جزء خلفي من كنيسة القديس بطرس، أقل من 100 شخص وعدد قليل من الكرادلة والأساقفة. وعادة ما يقام هذا القداس في الجزء الرئيسي من الكنيسة ويحضره ما يصل إلى عشرة آلاف شخص بمن منهم دبلوماسيون يمثلون نحو 200 دولة، بحسب رويترز.

God came among us in poverty and need, to tell us that in serving the poor, we will show our love for him. From this night onward, as a poet wrote, “God’s residence is next to mine, his furniture is love” (Emily Dickinson, Poems, XVII). #Christmas — Pope Francis (@Pontifex) December 24, 2020

وقال فرنسيس إن عيد الميلاد يجب أن يجعل الجميع يفكرون في "ظلمنا تجاه الكثير من إخوتنا وأخواتنا" بدلا من السعي وراء "رغبتنا التي لا تنتهي في الحصول على الممتلكات" والمتع الزائلة.

ووضع الجميع باستثناء البابا وجوقة الترانيم الصغيرة كمامات خلال القداس الذي بدأ قبل ساعتين من الموعد المعتاد ليتمكن العدد المحدود من الحاضرين من العودة إلى منازلهم قبل سريان حظر التجول عند العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

Follow the Solemnity of the Nativity of the Lord - Midnight Mass - Saint Peter's Basilica at 19:30 (CET) https://t.co/Ek22HaeB8U pic.twitter.com/vv2Bcpn1jB — Pope Francis (@Pontifex) December 24, 2020

وسيلقي البابا غدا الجمعة عظته "إلى المدينة والعالم" من قاعة داخل الفاتيكان بدلا من الشرفة المركزية لساحة القديس بطرس، وهو حدث يجذب عادة عشرات الآلاف من الناس.

ويخضع الإيطاليون لعزل عام في جميع أنحاء البلاد خلال معظم أيام عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة، وتغلق متاجر السلع والخدمات غير الضرورية أبوابها في الفترات ما بين 24 و27 ديسمبر كانون الأول، وما بين 31 ديسمبر/ كانون الأول و3 يناير/ كانون الثاني، وبين 5 و6 من الشهر نفسه. وسيسمح في تلك الأيام للناس بالتنقل فقط من أجل العمل أو للأغراض الصحية أو أغراض الطوارئ.