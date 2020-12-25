زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الفلبين

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الجمعة، إن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب منطقة ميندورو الفلبينية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 144 كيلومترا.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in Mindoro, Philippines 40 min ago pic.twitter.com/a2GZeGpxMG — EMSC (@LastQuake) December 25, 2020

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.