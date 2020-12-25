اليابان... أولوية التطعيم ضد كورونا للمسنين والمرضى

قالت لجنة بوزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة إن كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر يجب أن تكون لهم الأولوية في التطعيم من فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى وغيرها يجب أن تكون لهم الأولوية أيضا للحصول على لقاح الوقاية من كوفيد-19، بحسب رويترز.

يشار إلى أن اليابان سجلت نحو 3000 وفاة وأكثر من 210 ألف إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أحدث بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.